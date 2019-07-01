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Твіттеріада. Син Сімеоне привів спокусливу невістку, Роналду та Мессі знову конкурують – дружини задоволені

1 липня 23:30 751 Читать на русском
Твіттеріада. Син Сімеоне привів спокусливу невістку, Роналду та Мессі знову конкурують – дружини задоволені
Джулія Коппіні / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Райський сніданок, або Шаббат шалом!

Чемпіон світу і герой фіналу серед 20-річних – Владислав Супряга – як гладіатор. Гладіаторам після бою дозволяли все – зокрема й жінок.

супряга

Артем Кравець організував для коханої Анни райський сніданок. Мальдіви!

кравець

Андрій Лунін відпочиває, але робить це активно – з користю для координації та м'язів.

лунін

Останні миті відпочинку для Тайсона. Попереду – збори із Шахтарем.

тайсон

У Динамо підготовка до нового сезону відбувається повним ходом. Ось – Денис Бойко і Артем Шабанов вдають, що не бояться "людей у білих халатах".

бойко шабанов

А Беньямін Вербіч із рішучим виглядом прибув на перші збори в Австрію.

вербіч

Олександр Алієв своє у Динамо вже відіграв, але не оминає можливості згадати про цей піковий період кар'єри. Мабуть і Усику розповів кілька байок.

алієв усик

"У такому тумані можна було комусь надавати люлєй непомітно", – сміється Рустам Худжамов. Але ж розшукати жертву – завдання також не з простих.

худжамов

Михайло Мудрик застряг у непевній позі поміж Шахтарем, якому належить, і Арсеналом, який вилетів у Першу лігу.

мудрик

"Шаббат шалом!", – вітається Микита Рукавиця. Українець за походженням, австралієць за паспортом та ізраїльтянин за стилем життя.

рукавиця

Світ. Коли Роналду з нею у басейні – вода закипає

Іноді конкуренція між Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду переноситься навіть у соцмережі. Не встиг Лео отримати поцілунок від Антонелли – заряд енергії на півфінальну битву із Бразилією – як Рон відповів спекотним поцілунком для Джорджини у басейні.

мессі

роналду

Бавить свою кохану і Жерар Деулофеу. Вінгер Уотфорда зависає на островах Санторіні.

деулофеу

Імператор Франческо Тотті та імператриця Іларі Блазі.

тотті

Каха Каладзе – про свою дружину: "Королева мого серця".

каладзе

Джон Террі, його жона та друзі розкошують, проводжаючи ще один день канікул.

террі

Глибокий вечір. У сутінках можна розгледіти Мауро Ікарді та Ванду Нару.

ікарді

ікарді

Андреа Пірло – віп-гість фіналу Євро U-21.

Несподівана загроза для Луніна та серйозний конкурент Ярмоленка: Іспанія U-21 перемогла на Євро – що з ними буде

пірло

Діти зробили все, щоб батько прибув на церемонію у найкращих кондиціях.

пірло

Давід Вілья: повний релакс у Кобе (Японія).

вілья

Волкан Демірель, Арда Туран і Ко – імпульсивні турецькі хлопці на відпочинку.

демірель туран

Адріано. Коли перебрав настільки, що вже байдуже, де фоткатись :)

адріано

Більш жвавий Марсело демонструє дива акробатики, граючи у футволей на пляжах Ріо.

марсело

Бунтар Ерік Кантона жорстко декларує свою позицію.

кантона

Маркус Рашфорд в очікуванні нового контракту з МЮ.

рашфорд

Неймар і його біцуха.

неймар

Мохамед Салах також викладається у залі до десятого поту.

салах

Деян Ловрен записався у гурток собакофілів.

ловрен

Іско – вже давно там.

іско

Ну а Лоріс Каріус займається тим, що вміє найкраще. Чекає свіжої порції Бонусів!

каріус

Бонуси. Він обрав не досвід, а молодість

Джованні Сімеоне – лише 23 роки, а він вже став одним із вожаків Фіорентини. Син головного тренера Атлетіко упродовж певного періоду зустрічався із Елізабеттою Галлінісеньйоритою, яка вже розміняла четвертий десяток. Батьки, м'яко кажучи, не схвалювали такий вибір сина.

Тепер усе змінилося. Сімеоне-молодший розійшовся із Галліні і закрутив роман із значно молодшою від попередньої пасії Джулією Коппіні. Претендентка у невістки чарівно позує перед фотокамерою, а Джованні просто сяє від щастя.

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