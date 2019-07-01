Твіттеріада. Син Сімеоне привів спокусливу невістку, Роналду та Мессі знову конкурують – дружини задоволені

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Райський сніданок, або Шаббат шалом!

Чемпіон світу і герой фіналу серед 20-річних – Владислав Супряга – як гладіатор. Гладіаторам після бою дозволяли все – зокрема й жінок.

Артем Кравець організував для коханої Анни райський сніданок. Мальдіви!

Андрій Лунін відпочиває, але робить це активно – з користю для координації та м'язів.

Останні миті відпочинку для Тайсона. Попереду – збори із Шахтарем.

У Динамо підготовка до нового сезону відбувається повним ходом. Ось – Денис Бойко і Артем Шабанов вдають, що не бояться "людей у білих халатах".

А Беньямін Вербіч із рішучим виглядом прибув на перші збори в Австрію.

Олександр Алієв своє у Динамо вже відіграв, але не оминає можливості згадати про цей піковий період кар'єри. Мабуть і Усику розповів кілька байок.

"У такому тумані можна було комусь надавати люлєй непомітно", – сміється Рустам Худжамов. Але ж розшукати жертву – завдання також не з простих.

Михайло Мудрик застряг у непевній позі поміж Шахтарем, якому належить, і Арсеналом, який вилетів у Першу лігу.

"Шаббат шалом!", – вітається Микита Рукавиця. Українець за походженням, австралієць за паспортом та ізраїльтянин за стилем життя.

Світ. Коли Роналду з нею у басейні – вода закипає

Іноді конкуренція між Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду переноситься навіть у соцмережі. Не встиг Лео отримати поцілунок від Антонелли – заряд енергії на півфінальну битву із Бразилією – як Рон відповів спекотним поцілунком для Джорджини у басейні.

Бавить свою кохану і Жерар Деулофеу. Вінгер Уотфорда зависає на островах Санторіні.

Імператор Франческо Тотті та імператриця Іларі Блазі.

Каха Каладзе – про свою дружину: "Королева мого серця".

Джон Террі, його жона та друзі розкошують, проводжаючи ще один день канікул.

Глибокий вечір. У сутінках можна розгледіти Мауро Ікарді та Ванду Нару.

Андреа Пірло – віп-гість фіналу Євро U-21.

Несподівана загроза для Луніна та серйозний конкурент Ярмоленка: Іспанія U-21 перемогла на Євро – що з ними буде

Діти зробили все, щоб батько прибув на церемонію у найкращих кондиціях.

Давід Вілья: повний релакс у Кобе (Японія).

Волкан Демірель, Арда Туран і Ко – імпульсивні турецькі хлопці на відпочинку.

Адріано. Коли перебрав настільки, що вже байдуже, де фоткатись :)

Більш жвавий Марсело демонструє дива акробатики, граючи у футволей на пляжах Ріо.

Бунтар Ерік Кантона жорстко декларує свою позицію.

Маркус Рашфорд в очікуванні нового контракту з МЮ.

Неймар і його біцуха.

Мохамед Салах також викладається у залі до десятого поту.

Деян Ловрен записався у гурток собакофілів.

Іско – вже давно там.

Ну а Лоріс Каріус займається тим, що вміє найкраще. Чекає свіжої порції Бонусів!

Бонуси. Він обрав не досвід, а молодість

Джованні Сімеоне – лише 23 роки, а він вже став одним із вожаків Фіорентини. Син головного тренера Атлетіко упродовж певного періоду зустрічався із Елізабеттою Галліні – сеньйоритою, яка вже розміняла четвертий десяток. Батьки, м'яко кажучи, не схвалювали такий вибір сина.

Тепер усе змінилося. Сімеоне-молодший розійшовся із Галліні і закрутив роман із значно молодшою від попередньої пасії Джулією Коппіні. Претендентка у невістки чарівно позує перед фотокамерою, а Джованні просто сяє від щастя.

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