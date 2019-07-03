Яя Туре продолжит карьеру в Китае

Ивуарийский полузащитник Яя Туре присоединился к Циндао Хайню.

Экс-звезда Манчестер Сити Яя Туре официально присоединился к китайскому Циндао Хайн, передает твиттер команды.

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"С начала моей футбольной карьеры я всегда любил вызовы. Сейчас я решил принять новый и помочь создать историю футбольного клуба Циндао Хайню.

Это очень захватывающий молодой клуб с большим потенциалом. Мы разделяем ту же философию – играть в красивый футбол", – поделился Туре в своем твиттере.

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