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Яя Туре продолжит карьеру в Китае

13:15 29 Читати українською
Яя Туре продолжит карьеру в Китае
Яя Туре / твиттер Циндао Хайню

Ивуарийский полузащитник Яя Туре присоединился к Циндао Хайню.

Экс-звезда Манчестер Сити Яя Туре официально присоединился к китайскому Циндао Хайн, передает твиттер команды.

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"С начала моей футбольной карьеры я всегда любил вызовы. Сейчас я решил принять новый и помочь создать историю футбольного клуба Циндао Хайню.

Это очень захватывающий молодой клуб с большим потенциалом. Мы разделяем ту же философию – играть в красивый футбол", – поделился Туре в своем твиттере.

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Мир Трансферы Яя Туре Яя Туре Китай Циндао Хайню
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