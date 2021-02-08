Івуарієць Яя Туре вже прилетів в Україну та відвідав тренування Олімпіка, в тренерському штабі якого працюватиме у найближчі місяці.

Колишній півзахисник донецького Металурга, Барселони і Манчестер Сіті Яя Туре не злякався по-справжньому зимової погоди та прибув до Києва. Знаменитий івуарієць, який стане асистентом Ігоря Климовського в тренерському штабі Олімпіка, вже завітав на тренування команди.

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Клуб не повідомляв про приїзд Туре, але форвард Ібрагім Каргбо, який виступає за Олімпік на правах оренди з Динамо, вже виклав світлину з легендою в своєму Instagram.

Нагадаємо, Олімпік завершив осінню частину УПЛ на 7-й позиції. Вже у суботу, 13 лютого, команда Климовського зіграє проти Динамо в Києві.

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