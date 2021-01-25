Івуарієць незабаром повинен увійти в тренерський штаб українського клубу. Напередодні його агент Дмитро Селюк припустив, що Яя Туре міг би стати граючим тренером, але, схоже, в Олімпіку на це не розраховують.

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"Він поки ще до нас не прибув, повинен зовсім скоро тільки приїхати в Україну. Ми розуміємо, що він – видатна людина, футболіст. Спочатку хочемо з ним поговорити щодо того, яку роль він для себе бачить і потім вже будемо визначатися з тим, якими будуть його обов'язки.

"Туре може бути граючим тренером? Думаю що ні. Тільки тренером", – заявив головний тренер Олімпіка Ігор Климовський в інтерв'ю FootBoom.

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