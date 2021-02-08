Ивуариец Яя Туре уже прилетел в Украину и посетил тренировку Олимпика, в тренерском штабе которого будет работать в ближайшие месяцы.

Бывший полузащитник донецкого Металлурга, Барселоны и Манчестер Сити Яя Туре не испугался по-настоящему зимней погоды и прибыл в Киев. Знаменитый ивуариец, который станет ассистентом Игоря Климовского в тренерском штабе Олимпика, уже посетил тренировку команды.

Яя Туре не нужен Олимпику как футболист

Клуб не сообщал о приезде Туре, но форвард Ибрагим Каргбо, выступающий за Олимпик на правах аренды из Динамо, уже выложил фотографию с легендой в своем Instagram.

Напомним, Олимпик завершил осеннюю часть УПЛ на 7-й позиции. Уже в субботу, 13 февраля, команда Климовского сыграет против Динамо в Киеве.

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