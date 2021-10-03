"Час у Барселоні був одним з найкращих спогадів моєї ігрової кар'єри. Клуб вирішив довіритися мені, коли я був ще молодим гравцем та ще не закріпився у топ-лізі. Я завжди буду вдячний клубу за те, що вони для мене зробили.

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Це може бути важкий час для клубу, але я вірю, що Барселона сильна. Я завжди буду доступний для клубу, якщо я їм знадоблюся. В будь-який час, тому що моє серце назавжди з клубом і уболівальниками!" – написав Туре в Twitter.

Нагадаємо, івуарієць встиг пограти за такі клуби, як Олімпіакос, Манчестер Сіті, Барселону, Монако, донецький Металург і Беверен. У минулому сезоні Туре працював асистентом Юрія Калітвінцева в Олімпіку, а влітку приєднався до штабу грозненського Ахмата.

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