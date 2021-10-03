"Время в Барселоне было одним из лучших воспоминаний моей игровой карьеры. Клуб решил довериться мне, когда я был еще молодым игроком и еще не закрепился в топ-лиге. Я всегда буду благодарен клубу за то, что они для меня сделали.

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Это может быть трудное время для клуба, но я верю, что Барселона сильная. Я всегда буду доступен для клуба, если я им понадоблюсь. В любое время, потому что мое сердце навсегда с клубом и болельщиками!" – написал Туре в Twitter.

Напомним, ивуариец успел поиграть за такие клубы, как Олимпиакос, Манчестер Сити, Барселону, Монако, донецкий Металлург и Беверен. В прошлом сезоне Туре работал ассистентом Юрия Калитвинцева в Олимпике, а летом присоединился к штабу грозненского Ахмата.

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