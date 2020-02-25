Ящишин: Поки хтось "жуватиме попкорн", Карпат може не стати

Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин заявив, що клуб повинен зосередитися на пошуку нового інвестора.

"Можна, звичайно, продовжувати цю гру у "пінг-понг" з міською радою, можна шукати винних, але досить! Ці маневри можуть тривати безкінечно. Я не хочу і не буду цього робити. Досить воювати, бо переможця у цій війні не буде.

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Поки хтось "жуватиме попкорн" і спостерігатиме за "красою гри", поки ми будемо займатися дурницями і розводити демагогію, поки будемо доводити один одному в кого "грубша" любов до Карпат – самих Карпат може не стати, бо час невпинно спливає.

Зараз необхідно залишити всі чвари в минулому, наступити на горло власному гонору і просто врятувати клуб, який цього потребує, як ніколи. Я готовий підписати усі необхідні документи про передачу прав у будь-який момент. Зважаючи на те, що місто не хоче чи не може взяти клуб на утримання, ключове питання на цей момент – пошук нового власника. Тому зараз, щоб клуб не помер, ми повинні знайти інвестора", – цитує Ящишина прес-служба Карпат.

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