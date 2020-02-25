Ящишин: Пока кто-то "будет жевать попкорн", Карпат может не стать

Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин заявил, что клуб должен сосредоточиться на поиске нового инвестора.

"Можно, конечно, продолжать эту игру в "пинг-понг" с городским советом, можно искать виновных, но достаточно! Эти маневры могут продолжаться бесконечно. Я не хочу и не буду этого делать. Хватит воевать, потому что победителя в этой войне не будет .

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Пока кто-то "будет жевать попкорн" и наблюдать за "красотой игры", пока мы будем заниматься ерундой и разводить демагогию, пока будем доказывать друг другу у кого "грубее" любовь к Карпатам – самых Карпат может не стать, потому что время постоянно течет.

Сейчас необходимо оставить все распри в прошлом, наступить на горло собственной гордости и просто спасти клуб, который в этом нуждается, как никогда. Я готов подписать все необходимые документы о передаче прав в любой момент. Несмотря на то, что город не хочет или не может принять клуб на содержание, ключевой вопрос на данный момент – поиск нового владельца. Поэтому сейчас, чтобы клуб не умер, мы должны найти инвестора", – цитирует Ящишина пресс-служба Карпат.

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