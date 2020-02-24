Садовий: Міська рада Львова не збирається бути власником Карпат

Мер Львова Андрій Садовий розповів про плани міської влади щодо майбутнього Карпат.

"Є стадіон, на ньому є футбол. Якщо десь в цьому ареалі можна побудувати спортивні споруди, рекреацію, які дадуть дохід – я на це піду. Але покажіть мені напрацювання, я жодних реалістичних проектів поки не бачив.

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Тому я дав команду головному архітектору готувати документацію на оголошення міжнародного архітектурного конкурсу з реновації цієї території. Думаю, через півроку ми будемо мати перші пропозиції. Це буде цікаво, корисно. А коли з'являються фантазії, не підкріплені здоровим глуздом, я говорю "ні".

З одного боку – Димінський, з іншого боку структури у володінні Коломойського, здається. Поки ми від них не чули такої думки, але вже заздалегідь хочу дати таке розуміння – міськрада не збирається бути власником або засновником футбольного клубу. Ми готові допомагати. Як фізична особа я готовий купити акцію. І буду закликати львів'ян у всьому світі приєднатися.

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З власниками Карпат я не спілкувався років 7-8-10. Колись з Димінським ми говорили на етапі Євро-2012, переконували його приєднатися до будівництва нового стадіону. З цього нічого не вийшло, побудували новий стадіон. Тоді Карпати повинні були грати на новому стадіон – теж не вийшло. З Коломойським я останній раз розмовляв у 2012-му, ми обговорювали чемпіонат Європи з баскетболу, коротко про футбол.

Вони не приїжджають, не дзвонять. Їх чіпати я не маю наміру. З ними поговориш, потім ще проблеми матимеш", – сказав Садовий в ефірі програми Великий футбол.

Нагадаємо, 13 лютого депутати Львівської міської ради ухвалили рішення про створення Народної команди Карпати. Клуб вже підготував відповідні документи, але поки невідомо, хто саме буде уповноваженою відповідальною особою.

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