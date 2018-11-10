Ященко: Динамо приведе до тями Шахтар

Екс-хавбек Шахтаря Сергій Ященко зробив свій прогноз на матч 15- го туру УПЛ Ворскла – Шахтар і прокоментував розгром "гірників" у матчі проти Манчестер Сіті (0:6).

"Після божевільних навантажень в єврокубках Шахтарю, Динамо і Ворскли в цей уік-енд доведеться непросто. Думаю, проблем не зазнає тільки Динамо – на тлі перемоги відновлення йде в рази швидше.

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Ворскла – Шахтар? Команди підійдуть до поєдинку в однаковому психологічному стані. І у Шахтаря, і у Ворскли, на євроарені на цей раз не було ні гри, ні результату. Незадоволеність, очевидно, позначиться на діях команд. Однак "гірники" завдяки класу, думаю, своє візьмуть. Їх приведе до тями Динамо, точніше, необхідність зберегти відрив від київського клубу.

Розгром від Манчестер Сіті? Вважаю, що після такої поразки в Лізі чемпіонів винні всі – від нападника до воротаря. Більш того, думаю, що винен і тренерський штаб Шахтаря, адже футболісти не були готові до такої гри, хоча після першого поєдинку з Манчестер Сіті зобов'язані були знати про суперника все.

Матч 15-го туру чемпіонату України між Ворсклою і Шахтарем відбудеться завтра, 11 листопада. Стартовий свисток у матчі пролунає о 19:30.

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