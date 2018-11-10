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Ященко: Динамо приведет в чувство Шахтер

10:34 96 Читати українською
Ященко: Динамо приведет в чувство Шахтер
Манчестер Сити – Шахтер / Twitter "горняков"

Экс-хавбек Шахтера Сергей Ященко сделал свой прогноз на матч 15-го тура УПЛ Ворскла – Шахтер и прокомментировал разгром "горняков" в матче против Манчестер Сити (0:6).

"После безумных нагрузок в еврокубках Шахтеру, Динамо и Ворскле в этот уик-энд придется непросто. Думаю, проблем не испытает только Динамо – на фоне победы восстановление идет в разы быстрее.

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Ворскла – Шахтер? Команды подойдут к поединку в одинаковом психологическом состоянии. И у Шахтера, и у Ворсклы, на евроарене на этот раз не было ни игры, ни результата. Неудовлетворенность, очевидно, скажется на идеях команд. Однако "горняки" за счет класса, думаю, свое возьмут. Их приведет в чувство Динамо, точнее, необходимость сохранить отрыв от киевского клуба.

Разгром от Манчестер Сити? Считаю, что после такого поражения в Лиге чемпионов виноваты все – от нападающего до вратаря. Более того, думаю, что виновен и тренерский штаб Шахтера, ведь футболисты не были готовы к такой игре, хотя после первого поединка с Манчестер Сити обязаны были знать о сопернике все.

Матч 15-го тура чемпионата Украины между Ворсклой и Шахтером состоится завтра, 11 ноября. Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:30.

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Украина15 тур

Ворскла - Шахтер: Воскресенье 11 ноября 2018

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