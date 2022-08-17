Український мільйонер все ще не продав свою розкішну яхту, хоча обіцяв це зробити майже півроку тому.

Сьогодні, 17 серпня, Українська правда повідомила, що 60-метрову яхту Kaiser, яка належить Олександру Ярославському і оцінюється в 50 мільйонів доларів США, помітили неподалік Ніцци. Журналісти протягом кількох днів спеціально приїжджали в місто Антіб, щоб побачити її пасажирів.

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Зрештою, за допомогою дрона на яхті зафіксували жінку, схожу на дружину Ярославського – Марину Свентицьку. Саме вона з подругами і відпочиває на судні, яке зараз дрейфує біля берегів острова Мілос у Греції.

Зауважимо, ще на початку березня Ярославський заявив, що продасть яхту, а гроші віддасть на відновлення Харкова, який продовжує страждати від російських злочинців. Відповідно, мільйонер не дотримав слова, хоча минуло майже півроку.

Бізнес-група DCH, власником якої є 62-річний Ярославський, оперативно опублікувала офіційну заяву стосовно яхти. "Як вже повідомлялося раніше, яхту Kaiser, яка належить Олександру Ярославському, виставлено на продаж. Намір продати її залишається незмінним, так само, як цільове спрямування коштів від продажу – на відбудову Харкова", – йдеться у заяві DCH.

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