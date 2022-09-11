Колос і Металіст настільки вдало розпочали сезон, що у випадку перемоги в 4-му турі можна було наздогнати лідера чемпіонату. Ковалівці приймали харків'ян на власному полі, тож букмекери віддавали невеличку перевагу господарям – втім, суперники були рівними. Очікувалось цікаве протистояння.

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Перший тайм підтвердив прогнози. "Хлібороби" могли забивати двічі вже у дебюті зустрічі: на 3-й хвилині Мілько потужно пробив з-за меж штрафного з відскоком, а на 5-й Мякушко отримав пас від Болбата й вистрілив з лівого краю – в обох випадках гостей врятував Рибка. "Жовто-сині" відповіли на 7-й хвилині вриванням Підлепенця на праву половину карного майданчика з ударом у ближній кут, але м'яч пройшов поруч зі стійкою.

Щоправда, після такого інтенсивного старту команди швидко скотилися до класичної для УПЛ метушні в районі центрального кола. Було багато фолів і єдиноборств, причому тренери вимагали ще більше боротьби. Моментів же не виникало аж до 45-ї хвилини – саме тоді Металіст міг відкрити рахунок внаслідок подачі з кутового. Коркішко виграв позицію у Золотова й пробив головою, влучивши у поперечину!

Відпочивати футболісти відправились за нулів на табло. Ярослав Вишняк залишився незадоволеним якістю своєї атаки, замінивши у роздягальні Попова. Замість нього вийшов Безбородько – і вже за дві хвилини по перерві Денис увірвався на лівий край карного майданчика, вистріливши низом. Рибка парирував ногою!

Металіст впродовж другого тайму нічим цікавим не відповідав. Пригадується тільки розіграш стандарту, після якого Панасенко пробив в руки Волинцю. Колос також нічого не створював, але у господарів були хоча б якісь передумови для взяття воріт. Зокрема, кілька разів Болбат непогано розганяв атаки ковалівців хорошими за задумом передачами на просування. Бракувало точності.

Зрештою, на 73-й хвилині Сергій добився свого, розрізавши оборону харків'ян пасом на лівий край штрафного. Мякушко, відгукнувшись на передачу, ефектно хитнув Підлепенця й другим дотиком закрутив м'яч точнісінько у дальню дев'ятку – 1:0! На 79-й Мякушко міг і дубль оформити, пробивши метрів з 18-ти з рикошетом, але Рибка дістав сферу з-під поперечини.

Підопічні Олега Ратія так і не змогли організувати нормальний момент у відповідь, а на 89-й хвилині вони ще й у меншості залишились. У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Колоса. Ковалівці набрали 10 очок і завдяки кращій різниці голів вийшли на перше місце в турнірній таблиці УПЛ! Металіст з 6 заліковими балами поки що тримається шостим.

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