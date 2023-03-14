Ярославський "зник" з муралу біля стадіону Металіста – фото дня
21:38 - Читать на русском
Схоже, що Олександр Ярославський тепер не буде ніяк пов'язаний з харківським клубом.
Раніше повідомлялось, що на муралі поруч зі стадіоном Металіста, де був зображений Олександр Ярославський, до обличчя скандального екс-президента клубу домалювали балаклаву.
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Тепер же його зображення повністю замалювали синьою фарбою, повідомляє Telegram-канал ТипичнОЕ ХТЗ Харьков.
До слова, раніше Роберто Моралес заявляв, що Ярославський перестав фінансувати Металіст і шанси на його повернення невисокі.
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