Ярославский "исчез" с мурала возле стадиона Металлиста – фото дня
21:38 - Читати українською
Похоже, что Александр Ярославский теперь не будет никак связан с харьковским клубом.
Ранее сообщалось, что на мурале рядом со стадионом Металлиста, где был изображен Александр Ярославский, к лицу скандального экс-президента клуба дорисовали балаклаву.
Мурал Ярославского возле стадиона Металлиста подвергся патриотическому "вандализму" – фото дня
Теперь же его изображение полностью зарисовали синей краской, сообщает Telegram-канал ТипичнОЕ ХТЗ Харьков.
К слову, ранее Роберто Моралес заявлял, что Ярославский перестал финансировать Металлист и шансы на его возвращение невысоки.
Ингулец дожал Металлист и вырвался в середину таблицы – роскошный старт Ковальца с 6 очками
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter