Похоже, что Александр Ярославский теперь не будет никак связан с харьковским клубом.

Ранее сообщалось, что на мурале рядом со стадионом Металлиста, где был изображен Александр Ярославский, к лицу скандального экс-президента клуба дорисовали балаклаву.

Мурал Ярославского возле стадиона Металлиста подвергся патриотическому "вандализму" – фото дня

Теперь же его изображение полностью зарисовали синей краской, сообщает Telegram-канал ТипичнОЕ ХТЗ Харьков.

К слову, ранее Роберто Моралес заявлял, что Ярославский перестал финансировать Металлист и шансы на его возвращение невысоки.

Ингулец дожал Металлист и вырвался в середину таблицы – роскошный старт Ковальца с 6 очками