Інгулець приймав Металіст в рамках 17 туру УПЛ. Рахунок і звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Інгулець в дебютному матчі Сергія Ковальця сенсаційно здолав Динамо, натомість Металіст відновив сезон поразкою від Руха. Петрове накрила серйозна злива, тому місцями поле виглядало не надто презентабельно.

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Інгулець міг вийти вперед вже на 6-й хвилині зустрічі. Клименко скористався помилкою Паті і мав розстрілювати ворота, але надто покотив легенько в руки Єрмолову. Підопічні Ковальця диктували свої умови і мали ще один чудовий шанч – Ченбай змусив Єрмолюка знову вступати в гру. Кіпер Металіста капітулював на 28-й хвилині. Господарі розіграли штрафний, після якого Нагієв ідеально навісив на голову Одарюку. Хавбеку Інгульця в гордій самотності навіть не довелося стрибати.

Металіст виглядав відверто безнадійно, перейшовши позначку у 300 хвилин без голів на чужих полях. Лише по перерві харків'янам вдалося потурбувати Паламарчука – пробивав Панасенко. Відігратися допоміг стандарт. Прядун продовжив подачу з кутового на дальню стійку, де вже чатував Паті.

На жаль для Металіста, француз продовжив помилятися біля своїх воріт. Паті програв спринтерську дуель Одарюку, який з розрізної передачі Козака оформив дубль. Незабаром Інгулець просив пенальті, але арбітр Володимир Новохатній проігнорував падіння Марусича. Козак могутнім ударом струснув поперечину, а на останні хвилини Метал залишився в меншості через фол останньої надії провального Паті.

2:1 – Інгулець вирвав цілком закономірну перемогу, яка стала четвертою поспіль (дві з Ковальцем). Петровці на дев'ятій сходинці таблиці, а от Металіст продовжив падіння під керівництвом Періци Огнєновіча – харків'яни вже у зоні перехідних матчів за виживання.

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