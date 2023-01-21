"Те, що я чув – цей фермер з села Мартове (Олександр Ярославський, – прим.) зараз ніяк не фінансує Металіст. Вони дійсно шукають гроші", – сказав Роберто Моралес у програмі "ТаТоТаке".

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"Фінансова схема зрозуміла: оренда гравців Металіста в СК Дніпро-1 щось коштує для СК Дніпро-1. Але проблема в тому, що кошти не заробляють очки у турнірній таблиці", – додав Михайло Співаковський.

За його інформацією, з шести футболістів харківського клубу, які нині з дніпрянами перебувають на турецьких зборах, у команду Василя Кобіна не повернуться В'ячеслав Танковський та Євген Підлепенець.

Нагадаємо, на зимову паузу Металіст пішов на 11-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 16 очок.

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