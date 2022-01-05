"Знаю, що вони з Євгеном Красніковим розмовляють на якісь теми, але мене не залучають.

Мудрик потренувався на базі Металіста

Іноді мені Тайсон шле СМС-очки. Ми ж купили Паулінью – він мені надіслав, надиктував там: "Невже ти купив Паулінью?". І три крапки. Не можу зрозуміти, чому він це мені надіслав, але подивимося, що має на увазі", – сказав Ярославський в ефірі FootballHub.

Нагадаємо, Тайсон після прощання з Шахтарем повернувся у рідний Інтернасьйонал. За Металіст бразилець грав з 2010 до 2013 рік, провів 83 матчі, забив 20 голів.

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