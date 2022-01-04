Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик вирішив повернутись у місце, де розпочинав своє футбольне становлення.

20-річний талант "гірників" відвідав академію харків'ян, повідомляє прес-служба клубу.

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Мудрик взяв участь у тренуванні команди з юними футболістами 2006 року народження. Запрошення зіркового гравця вже є традиційним для Металіста.

Нагадаємо, Михайло є вихованцем академії "жовто-синіх". Звідти він перебрався у Шахтар, де цього сезону почав отримувати регулярну ігрову практику.

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