Президент Металлиста Александр Ярославский подогрел слухи о том, что у Тайсона есть шанс вернуться в украинский клуб.

"Знаю, что они с Евгением Красниковым разговаривают на какие-то темы, но меня не посвящают.

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Иногда мне Тайсон шлет СМС-очки. Мы же купили Паулинью – он мне прислал, надиктовал там: "Неужели ты купил Паулинью?" И три точки. Не могу понять, почему он мне это прислал, но посмотрим, что имеет в виду", – сказал Ярославский в эфире FootballHub.

Напомним, Тайсон после прощания с Шахтером вернулся в родной Интернасьонал. За Металлист бразилец играл с 2010 по 2013 год, провел 83 матча, забил 20 голов.

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