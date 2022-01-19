"Чи реально цьому Металісту, команді Першої ліги, виграти Кубок України? Я б не замахувався. Подивимося, як ми зіграємо із Зорею, а там буде видно.

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Як новачки адаптуються. Ви знаєте, що ми придбали вже сімох новачків. Ціла армія легіонерів та українців цього зимового міжсезоння поповнить Металіст. Потрібно виграти у Зорі. Нічиєї у цій грі бути не може, тому переможець піде з поля лише один", – сказав Ярославський у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, відроджений харківський клуб впевнено лідирує у Першій лізі і є головним претендентом на вихід в Прем'єр-лігу сезону 2022/23. 1 березня підопічні Олександра Кучера зійдуться в 1/4 фіналу Кубка України з Зорею.

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