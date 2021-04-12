Колишній президент харківського Металіста Олександр Ярославський розповів, з ким мав розмови перед тим, як почав займатись відродженням клубу.

"Я спілкуюся з усіма. Говорив вже і з Рінатом Ахметовим, і з Ігорем Суркісом, і з Андрієм Павелком. Усім потрібен суперник.

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Потрібна команда, яка буде подразником і створюватиме умови для прогресу тих самих Шахтаря і Динамо. Коли був Металіст, був зовсім інший чемпіонат", – зізнався Ярославський в ефірі програми Великий Футбол.

Нагадаємо, Олександр був президентом Металіста з 2005 по 2012 роки, пізніше клуб перейшов до рук Курченка, а у 2016-му припинив своє існування. Заяву про відродження харківського клубу мільйонер зробив наприкінці лютого.

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