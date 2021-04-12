"Я займаюся поверненням бренду Металіста. Сподіваюся, не за горами той час, коли Метал переодягнеться в форму Металіста. Того старого, зі 100-річною історією, який зіграв понад 50 матчів у єврокубках. І всі ми будемо отримувати задоволення вже від Металіста. Я буду займатися тільки Металістом, а Метал – це сходинка до Металіста, не більше. До Металіста-1925 я не маю ніякого відношення. У Металі зараз є тренер, тому ми не можемо говорити про повернення або призначення Мирона Маркевича. Олександр Кучер справляється зі своїми обов'язками.

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Не буду завантажувати технічними деталями глядачів. Але скажу, що в найближчі тижні, від сили місяць це займе, Металіст повернеться до себе додому. Повернеться і вже ніколи з Харкова не піде. Я для себе теж ухвалив рішення, адже з урахуванням досвіду з роками стаєш мудрішим. Я ніяк не очікував, що таке станеться з нашим Металістом. Я обіцяю уболівальникам, що Металіст, бренд, я поверну. У всіх настає час, коли він не може в силу якихось обставин займатися якимись справами. Тому я думаю, що ми, швидше за все, раз і назавжди залишимо Металіст міській громаді. Зробимо так, щоб Металіст більше ніколи не зникав з Харкова.

Чи можливе повернення раніше 2023-го? Мої юристи зараз розглядають всі варіанти мого більш раннього повернення. Багато умов контракту, який був підписаний, не було дотримано, зокрема, іншою стороною. Тому будемо дивитися. Якщо це можливо юридично, то чому б і ні? Якщо так, то це станеться раніше. Сподіваюся, юристи знайдуть правильне рішення. Я хочу, щоб з юридичної точки зору все було ідеально", – зізнався Ярославський в ефірі програми Великий Футбол.

Нагадаємо, Олександр Ярославський був президентом Металіста з 2005 по 2012 роки, пізніше клуб перейшов до рук Курченка, а у 2016-му припинив своє існування. Метал, про який згадує харківський бізнесмен, нині лідирує у Другій лізі та вже однією ногою у Першій.

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