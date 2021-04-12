Бывший президент харьковского Металлиста Александр Ярославский рассказал, с кем разговаривал перед тем, как начал заниматься возрождением клуба.

"Я общаюсь со всеми. Говорил уже и с Ринатом Ахметовым, и с Игорем Суркисом, и с Андреем Павелко. Всем нужен соперник.

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Нужна команда, которая будет раздражителем и будет создавать условия для прогресса тех же Шахтера и Динамо. Когда был Металлист, был совсем другой чемпионат", – признался Ярославский в эфире программы Великий Футбол.

Напомним, Александр был президентом Металлиста с 2005 по 2012 годы, позже клуб перешел в руки Курченко, а в 2016-м прекратил свое существование. Заявление о возрождении харьковского клуба миллионер сделал в конце февраля.

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