Ярославский приобрел 17 автомобилей "скорой помощи" для Харькова – на очереди еще девять
19 марта 22:27 - Читати українською
Президент Металлиста Александр Ярославский продолжает гуманитарно поддерживать родную Харьковщину.
Ярославский на своей странице в Facebook сообщил, что в Харьков прибыли первые 17 автомобилей скорой помощи.
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Но это не все, ведь за ними в город должны прибыть еще 9 таких автомобилей. Как сообщает пресс-служба Металлиста со ссылкой на медиков, стоимость уже прибывшей партии составляет около 1,5 млн евро.
Добавим, что Харьков сильно пострадал от нападения россиян – оккупанты неоднократно сбрасывали бомбы на город.
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