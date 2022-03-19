Ярославский на своей странице в Facebook сообщил, что в Харьков прибыли первые 17 автомобилей скорой помощи.

Ярославский: Нам по силам собрать для харьковчан даже миллиард долларов

Но это не все, ведь за ними в город должны прибыть еще 9 таких автомобилей. Как сообщает пресс-служба Металлиста со ссылкой на медиков, стоимость уже прибывшей партии составляет около 1,5 млн евро.

Добавим, что Харьков сильно пострадал от нападения россиян – оккупанты неоднократно сбрасывали бомбы на город.

Россия напала на Украину: экс-кипер Динамо показал параллели между российскими и немецкими нацистами, боль звезд (LIVE)