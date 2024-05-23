Ліону випаде честь зіграти два фінали в один і той самий день: жіночій команді – в Лізі чемпіонів, чоловічій – у Кубку Франції.

Час проведення двох матчів залишає лише трьохгодинний зазор між ними. Це означає, що буде непросто побувати на обох зустрічах (якщо це взагалі можливо): фінал жіночої ЛЧ відбудеться в Більбао, а фінал Кубка Франції – в Ліллі. Перед колишнім президентом Ліона Жаном-Мішелем Ола стояв непростий вибір, адже він розвивав у колишньому клубі не тільки чоловічу команду, а й жіночу. Крім того він є чинним головою жіночого футболу Франції.

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Незважаючи на все на це, Ола вирішив відвідати фінал чоловічого Кубка Франції, інформує L'Équipe. "Мені хотілося б бути присутнім на обох фіналах, але це неможливо здійснити з точки зору логістики", – пояснив своє рішення Ола. Повідомляється, що в Ліллі він спостерігатиме за фіналом Кубка Франції між Ліоном і ПСЖ разом із президентом Федерації футболу Франції Філіпом Діалло.

Фінал жіночої ЛЧ між Ліоном і Барселоною буде зіграно 25 травня. Початок зустрічі – о 19:00 за Києвом. Фінал Кубка Франції між Ліоном і ПСЖ розпочнеться о 22:00 за Києвом.

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