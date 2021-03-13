"Зарплатна відомість Металіста була приблизно 23 мільйони доларів на рік. А бюджет останні 2-3 роки становив 60 мільйонів доларів, 4,5 мільйони на рік.

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Штрафи? Я не займався штрафами. Цим займався Маркевич і Красніков. Тим більше, що мені штрафи не поверталися. Вони крутилися в загальному казані.

Я ніколи не давав преміальні за перемогу над конкурентом. Я міг після класної гри зайти в роздягальню і той же Тайсон міг виманити додаткові 100-150 тисяч доларів на команду. Коли ти приходиш – тобі все одно, скільки додати. Коли Жажа забив з 45 метрів в ворота Бешикташа – я зі стільця впав", – сказав Ярославський у коментарі програмі BurBuzz.

Нагадаємо, Олександр Ярославський був президентом Металіста з 2005 по 2012 роки, пізніше клуб перейшов до рук Курченка, а у 2016-му припинив своє існування. Нещодавно бізнесмен зробив офіційну заяву щодо намірів відродити харківський колектив.

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