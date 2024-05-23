Олександрія розірвала угоду з екзотичним легіонером – він так і не дебютував в УПЛ
Команда Руслана Ротаня почала скидати баласт, не чекаючи завершення сезону. Першою ластівкою став хавбек Медісон Хуліо.
Еквадорський півзахисник Медісон Хуліо більше не виступатиме за Олександрію, повідомляє офіційний сайт клубу.
Олександрія продовжила контракт зі своїм капітаном – зірковий лідер хотів в Європу і не закріпився в Динамо
Сторони домовились про припинення співпраці за обопільною згодою.
Нагадаємо, 26-річний хавбек приєднався до "жовто-чорних" у січні 2024 року з Ель Насьоналя (Кіто) у статусі вільного агента, підписавши контракт до 31 травня 2026 року. За час, проведений у таборі" містян", Медісон так і не дебютував за Олександрію. Transfermarkt оцінює його у 450 тисяч євро.
Скандальний директор Олександрії приєднається до Карпат – йому не пробачили "кейс Калюжного"