Еквадорський півзахисник Медісон Хуліо більше не виступатиме за Олександрію, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Сторони домовились про припинення співпраці за обопільною згодою.

Нагадаємо, 26-річний хавбек приєднався до "жовто-чорних" у січні 2024 року з Ель Насьоналя (Кіто) у статусі вільного агента, підписавши контракт до 31 травня 2026 року. За час, проведений у таборі" містян", Медісон так і не дебютував за Олександрію. Transfermarkt оцінює його у 450 тисяч євро.

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