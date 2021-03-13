"Я вклав у Металіст близько 270 млн доларів за 7,5 років. Це лише в проект Металіст, не рахуючи Євро. Євро – окрема пісня, хоча це теж футбол.

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Чи вдалося мені "відбити" ці гроші? Ні, звичайно. Але я отримав таке задоволення, що ніякими грошима його оцінити неможливо.

У пресі фігурувало, що я виручив за Металіст 300 млн євро. Це не відповідає дійсності. Називати цифру не буду – це питання конфіденційності контракту. Сума значна. Але я отримав менше 300 млн", – сказав Ярославський у коментарі програмі BurBuzz.

Нагадаємо, Олександр Ярославський був президентом Металіста з 2005 по 2012 роки, пізніше клуб перейшов до рук Курченка, а у 2016-му припинив своє існування. Нещодавно бізнесмен зробив офіційну заяву щодо намірів відродити харківський колектив.

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