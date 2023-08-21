"Я прямо запитав Краснікова, чи є якась роль Олександра Ярославського. Він мені відповів, що Ярославський – людина №1 в цьому клубі. І менеджмент цього клубу в період без Краснікова, і зараз сам Красніков, коли він повертається в Металіст як старший менеджер, усі питання обговорюють з Ярославським.

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Стратегія така: зараз граємо молоддю, а коли команда повернеться в Харків, Ярославський має знову серйозно впрягтися в цю історію, тоді й будемо вже ставити якісь завдання", – розповів Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, Металіст у попередньому чемпіонаті посів передостанню сходинку в УПЛ і новий сезон розпочав у групі А Першої ліги (7 місце з 10-ти після 4 турів). ЗМІ раніше заявляли, що Ярославський повністю втратив інтерес до свого дітища. Олександр вже був власником Металіста з 2005 по 2012 роки та повертався у харківський клуб у 2021 році.

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