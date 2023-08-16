"Минулого року я прийняв пропозицію керівництва СК Дніпро-1 взяти на себе селекційну політику клубу та сформувати тренерський штаб! Після того як команду залишив Ігор Йовічевіч та сім футболістів основного складу, я вважаю нам вдалося сформувати боєздатну команду, яка до останнього боролася за перемогу у чемпіонаті, пробилася до весняної стадії єврокубків.

СК Дніпро-1 вирішив долю Кучера та Краснікова – клуб готує масовий розпродаж і визначив завдання на сезон

Якби вдалося виграти чемпіонат, вважав би для себе сезон успішним! На сьогоднішній момент у Дніпрі залишилася команда, яка і у цьому сезоні готова боротися з чемпіонство. Після закінчення сезону, я довго розмірковував над цим рішенням, але вважаю його абсолютно вірним, бо більшого ніж я дав, на сьогоднішній момент СК Дніпро-1 я дати не можу.

Тому звернувся до генерального директора Андрія Русола з проханням звільнити мене з посади спортивного директора. Вважаю, що на сьогоднішній момент у клубі є достатньо фахівців, які зможуть підняти команду на якісно новий рівень.

Я дуже вдячний вболівальникам клубу, керівництву СК Дніпро-1, головному тренеру та усьому тренерському та адміністративному штабу, і особливо гравцям команди СК Дніпро-1, які, на мій погляд, у минулому сезоні зробили неможливе! Бажаю дніпровському клубу великих перемог. Найближчим часом я планую повернутися до роботи в Металісті", – наводить слова Краснікова Ігор Циганик у своєму твіттері.

УПЛ не стала цікавішою через рівність Шахтаря, СК Дніпро-1 та Зорі – не кожна чемпіонська інтрига рятує інтерес