"Я прямо спросил Красникова, есть ли какая-то роль Александра Ярославского. Он мне ответил, что Ярославский – человек №1 в этом клубе. И менеджмент этого клуба в период без Красникова, и сейчас сам Красников, когда он возвращается в Металлист как старший менеджер, все вопросы обсуждают с Ярославским.

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Стратегия такая: сейчас играем молодежью, а когда команда вернется в Харьков, Ярославский должен снова серьезно впрячься в эту историю, тогда и будем уже ставить какие-то задачи", – рассказал Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Напомним, Металлист в предыдущем чемпионате занял предпоследнюю строчку в УПЛ и новый сезон начал в группе А Первой лиги (7 место из 10-ти после 4 туров). СМИ ранее заявляли, что Ярославский полностью потерял интерес к своему детищу. Александр уже был владельцем Металлиста с 2005 по 2012 годы и возвращался в харьковский клуб в 2021 году.

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