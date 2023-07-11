"Щодо умов, в яких проходить передсезонний збір Металіста – все досить добре. У нас є одне поле хорошої якості, на якому ми займаємося. У готелі є все необхідне для відновлення – басейн, сауна. Іноді тренуємося у дворазовому режимі. Йде нормальний робочий процес, для якого створено всі умови.

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Чи бере президент Металіста Олександр Ярославський участь у життєдіяльності клубу? Звичайно, бере участь. Якщо створені всі умови для якісної підготовки – то це заслуга керівництва клубу.

Щодо чуток про те, що я керував основною командою Металіста ще з квітня... Головним тренером був Огнєновіч, а я був асистентом у його штабі, допомагав йому.

Які завдання стоять перед Металістом у майбутньому сезоні? Конкретики в цьому питанні ще не було. Головне завдання – сформувати команду, яка зможе закріпитися в Першій лізі і скласти конкуренцію іншим клубам. Повернення у Прем'єр-лігу? Це питання відкрите. А далі будемо дивитися за результатами виступів. Сподіваюся, вони будуть успішні. Подивимося, в якій п'ятірці ми опинимося за підсумками осінньої частини сезону", – цитує Аніщенка FanDay.

Нагадаємо, Металіст у попередньому чемпіонаті посів передостанню сходинку в УПЛ і новий сезон розпочне у групі А Першої ліги. ЗМІ раніше заявляли, що Ярославський повністю втратив інтерес до свого дітища і той тримався на плаву завдяки старанням колишнього віце-президента Євгена Краснікова, який нині працює спортдиректором СК Дніпро-1.

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