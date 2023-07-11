"Относительно условий, в которых проходит предсезонный сбор Металлиста – все достаточно хорошо. У нас есть одно поле хорошего качества, на котором мы занимаемся. В отеле есть все необходимое для восстановления – бассейн, сауна. Иногда тренируемся в двухразовом режиме. Идет нормальный рабочий процесс, для которого созданы все условия.

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Принимает ли президент Металлиста Александр Ярославский участие в жизнедеятельности клуба? Конечно, принимает участие. Если созданы все условия для качественной подготовки – то это заслуга руководства клуба.

Относительно слухов о том, что я руководил основной командой Металлиста еще с апреля... Главным тренером был Огненович, а я был ассистентом в его штабе, помогал ему.

Какие задачи стоят перед Металлистом в предстоящем сезоне? Конкретики в этом вопросе еще не было. Главная задача – сформировать команду, которая сможет закрепиться в Первой лиге и составить конкуренцию другим клубам. Возвращение в Премьер-лигу? Этот вопрос открыт. А дальше будем смотреть по результатам выступлений. Надеюсь, они будут успешные. Посмотрим, в какой пятерке мы окажемся по итогам осенней части сезона", – цитирует Анищенко FanDay.

Напомним, Металлист в предыдущем чемпионате занял предпоследнюю строчку в УПЛ и новый сезон начнет в группе А Первой лиги. СМИ раньше заявляли, что Ярославский полностью потерял интерес к своему детищу и тот держался на плаву благодаря стараниям бывшего вице-президента Евгения Красникова, который ныне работает спортдиректором СК Днепр-1.

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