Голкіпер Карпат Дмитро Фастов продовжить кар'єру у Металісті, повідомляє офіційний сайт "левів".

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25-річний воротар виступатиме за харків'ян на правах оренди протягом наступного сезону.

Нагадаємо, Фастов – вихованець Динамо, але за головну команду не зіграв жодного матчу. Виступав за Динамо-2, Інгулець, Верес, Кремінь, Оболонь, Миколаїв, ЛНЗ, португальські Кова да П'єдада та Спортінг Ідеал, французький Єр і польський Подгале.

До Карпат приєднався влітку 2022 року. Минулого сезону провів за "зелено-білих" 1 матч (пропустив 2 голи). Transfermarkt оцінює його у 10 тисяч євро.

До слова, Металіст у попередньому чемпіонаті посів передостанню сходинку в УПЛ і новий сезон розпочне у групі А Першої ліги.

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