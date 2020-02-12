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Ярославський готовий домовлятися з екс-футболістами Металіста заради відродження клубу

14:26 2137 Читать на русском
Ярославський готовий домовлятися з екс-футболістами Металіста заради відродження клубу
Олександр Ярославський / Фото з відкритих джерел

Екс-власник харківського Металіста Олександр Ярославський висловився щодо процесу банкрутства своєї колишньої команди.

"Майно у футбол не грає – потрібен клуб. Футболістам винні гроші – треба домовлятися з футболістами і вирішувати питання банкрутства. Я думаю, що з футболістами здатний домовитися лише я.

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Свого часу я їх запрошував, у Металісті зробив зірками. Тому вони повинні піти назустріч Металісту і теж чимось пожертвувати. В іншому випадку вони не отримають нічого, це сто відсотків.

Я не можу зрозуміти: йде процес банкрутства чи не йде? Ним ніби хтось займається, а потім гальмує. Це повинно бути, знаєте як? Всі разом повинні взятися і за законом зробити так, як вийде", – сказав Ярославський у коментарі виданню Депо.

Нагадаємо, раніше міський голова Харкова Генадій Кернес запевнив, що зробить все можливе, аби підтримати інвестора, який викупить Металіст у Сергія Курченка. Останній, до слова, став президентом ФК Металіст у 2012 році, придбавши клуб у Ярославського. З лютого 2014 року Курченко переховується у Росії.

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Металіст Металіст Олександр Ярославський Сергій Курченко
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