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Ярославский готов договариваться с экс-футболистами Металлиста ради возрождения клуба

14:26 202 Читати українською
Ярославский готов договариваться с экс-футболистами Металлиста ради возрождения клуба
Александр Ярославский / Фото из открытых источников

Экс-владелец харьковского Металлиста Александр Ярославский высказался о процессе банкротства своей бывшей команды.

"Имущество в футбол не играет – нужен клуб. Футболистам должны деньги – надо договариваться с футболистами и решать вопросы банкротства. Я думаю, что с футболистами способен договориться только я.

Ярославский: С Металлистом две проблемы – не понятно, кому он принадлежит и с кем разговаривать

В свое время я их приглашал, в Металлисте сделал звездами. Поэтому они должны пойти навстречу Металлисту и тоже чем-то пожертвовать. В противном случае они не получат ничего, это сто процентов.

Я не могу понять: идет процесс банкротства ил не идет? Им будто кто-то занимается, а потом тормозит. Это должно быть, знаете как? Все вместе должны взяться и по закону сделать так, как получится", – сказал Ярославский в комментарии изданию Депо.

Напомним, ранее мэр Харькова Геннадий Кернес заверил, что сделает все возможное, чтобы поддержать инвестора, который выкупит Металлист у Сергея Курченко. Последний, к слову, стал президентом ФК Металлист в 2012 году, приобретя клуб у Ярославского. С февраля 2014 года Курченко скрывается в России.

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Металлист Металлист Александр Ярославский Сергей Курченко
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