toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН ІНТЕР - МІЛАН

Кернес: Якщо знайдеться людина, готова купити документи на Металіст у Курченка, ми його підтримаємо

06:30 1576 Читать на русском
Кернес: Якщо знайдеться людина, готова купити документи на Металіст у Курченка, ми його підтримаємо
Сергій Курченко та Генадій Кернес / Фото з відкритих джерел

Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив про готовність підтримати інвестора Металіста, якщо він з'явиться.

"Футбольний клуб Металіст існує юридично, а фактично його немає. Якщо знайдеться людина, яка захоче купити документи на клуб у біглого Курченка, то ми йому допоможемо", – сказав Кернес у коментарі YouTube-каналу "Ходят слухи".

Маркевич – про Курченка: Зразу зрозумів, що він дилетант

До слова, нещодавно приміщення на стадіоні Металіст і тренувальну базу, конфісковані у Курченка, повернули державі.

Нагадаємо, Курченко став президентом ФК Металіст у 2012 році, придбавши клуб в Олександра Ярославського. З лютого 2014 року екс-президент Металіста переховується у Росії.

"Те, що сталося з Металістом, – ганьба". Марко Торсільєрі готовий повернутися в УПЛ і згадує неймовірну епоху Маркевича

blog_ava
Інтер судиться з командою Бекхема за назву клубу – Феміда стала на бік міланців
00:50
660
Теги
Металіст Металіст Сергій Курченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
10
хв
Динамо
16:00
БАТЕ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук