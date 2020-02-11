Кернес: Якщо знайдеться людина, готова купити документи на Металіст у Курченка, ми його підтримаємо

Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив про готовність підтримати інвестора Металіста, якщо він з'явиться.

"Футбольний клуб Металіст існує юридично, а фактично його немає. Якщо знайдеться людина, яка захоче купити документи на клуб у біглого Курченка, то ми йому допоможемо", – сказав Кернес у коментарі YouTube-каналу "Ходят слухи".

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До слова, нещодавно приміщення на стадіоні Металіст і тренувальну базу, конфісковані у Курченка, повернули державі.

Нагадаємо, Курченко став президентом ФК Металіст у 2012 році, придбавши клуб в Олександра Ярославського. З лютого 2014 року екс-президент Металіста переховується у Росії.

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