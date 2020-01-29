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Ярославський: З Металістом дві проблеми – не зрозуміло, кому він належить і з ким розмовляти

21:41 204 Читать на русском
Ярославський: З Металістом дві проблеми – не зрозуміло, кому він належить і з ким розмовляти
Олександр Ярославський / Фото з відкритих джерел

Колишній власник харківського Металіста Олександр Ярославський прокоментував своє можливе повернення у великий футбол після націоналізації тренувальної бази харківського клубу.

"Вона (база – прим.) мені не належить. Нехай відновлює той, хто нею володіє. Сьогодні з Металістом є дві проблеми. Перша – не зрозуміло, кому він належить, з ким розмовляти.

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І друга – борги Металіста, їх ніхто не скасовував. На сьогоднішній день це сума близько 60-70 млн. доларів. Але навіть якщо говорити про них, то не зрозуміло, з ким говорити", – цитує Ярославського видання Sport.ua.

Нагадаємо, за час його президенства у Металісті харківська команда шість разів поспіль завойовувала бронзові медалі української першості, а також регулярно і успішно виступала в єврокубках. Ярославський продав Металіст у грудні 2012 року Сергію Курченку, а через 3,5 сезони клуб втратив професіональний статус і своє місце у Прем'єр-лізі.

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