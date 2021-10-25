Ярославський: Даю слово – більше ніколи Металіст не зникне з футбольної карти України
Президент Металіста Олександр Ярославський прокоментував відкриття академії клубу, давши амбітну обіцянку.
"Ми намагалися від щирого серця. Тут 14 полів, які застелені найвідомішим покриттям німецької фірми. Обіцяли нам, що мінімум 20 років ці поля витримають будь-які випробування, будь-які тренування. Ми привели практично в початковий стан стадіон.
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За три місяці пофарбували 4 тисячі тонн металу, привели вид в порядок. Тобто ми повертаємо Металіст не тільки як бренд або назву, ми суть Металіста повертаємо. Повертаємо інфраструктуру, любов харків'ян назад. Даю вам слово – більше ніколи Металіст не зникне з футбольної карти України", – зазначив Ярославський у інтерв'ю програмі Бомардир.
Нагадаємо, Олександр Ярославський був президентом Металіста з 2005 по 2012 роки, пізніше клуб перейшов до рук Курченка, а у 2016-му припинив своє існування. Зараз колишній власник відновлює Металіст, який наразі виступає у Першій лізі.
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