"Ми намагалися від щирого серця. Тут 14 полів, які застелені найвідомішим покриттям німецької фірми. Обіцяли нам, що мінімум 20 років ці поля витримають будь-які випробування, будь-які тренування. Ми привели практично в початковий стан стадіон.

Папа Гуйє став спортивним директором Металіста

За три місяці пофарбували 4 тисячі тонн металу, привели вид в порядок. Тобто ми повертаємо Металіст не тільки як бренд або назву, ми суть Металіста повертаємо. Повертаємо інфраструктуру, любов харків'ян назад. Даю вам слово – більше ніколи Металіст не зникне з футбольної карти України", – зазначив Ярославський у інтерв'ю програмі Бомардир.

Нагадаємо, Олександр Ярославський був президентом Металіста з 2005 по 2012 роки, пізніше клуб перейшов до рук Курченка, а у 2016-му припинив своє існування. Зараз колишній власник відновлює Металіст, який наразі виступає у Першій лізі.

Перша ліга: Металіст розгромив Поділля, Ужгород поступився Олімпіку