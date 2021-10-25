"Мы старались от души. Здесь 14 полей, которые застелены известным покрытием немецкой фирмы. Обещали нам, что минимум 20 лет эти поля выдержат любые испытания, любые тренировки. Мы привели практически в исходное состояние стадион.

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За три месяца покрасили 4 тысячи тонн металла, привели вид в порядок. То есть мы возвращаем Металлист не только как бренд или название, мы суть Металлиста возвращаем. Возвращаем инфраструктуру, любовь харьковчан назад. Даю вам слово – больше никогда Металлист не исчезнет с футбольной карты Украины", – отметил Ярославский в интервью программе Бомардир.

Напомним, Александр Ярославский был президентом Металлиста с 2005 по 2012 годы, позже клуб перешел в руки Курченко, а в 2016-м прекратил свое существование. Сейчас бывший владелец восстанавливает Металлист, который сейчас выступает в Первой лиге.

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