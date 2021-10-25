Ярославский: Даю слово – больше никогда Металлист не исчезнет с футбольной карты Украины
Президент Металлиста Александр Ярославский прокомментировал открытие академии клуба, дав амбициозное обещание.
"Мы старались от души. Здесь 14 полей, которые застелены известным покрытием немецкой фирмы. Обещали нам, что минимум 20 лет эти поля выдержат любые испытания, любые тренировки. Мы привели практически в исходное состояние стадион.
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За три месяца покрасили 4 тысячи тонн металла, привели вид в порядок. То есть мы возвращаем Металлист не только как бренд или название, мы суть Металлиста возвращаем. Возвращаем инфраструктуру, любовь харьковчан назад. Даю вам слово – больше никогда Металлист не исчезнет с футбольной карты Украины", – отметил Ярославский в интервью программе Бомардир.
Напомним, Александр Ярославский был президентом Металлиста с 2005 по 2012 годы, позже клуб перешел в руки Курченко, а в 2016-м прекратил свое существование. Сейчас бывший владелец восстанавливает Металлист, который сейчас выступает в Первой лиге.
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