Колишній сенегальський захисник Металіста Папа Гуйє, який нещодавно оголосив про завершення кар'єри футболіста, став спортивним директором харківського клубу, повідомляє офіційний сайт.

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"Давайте подякуємо Папі Гуйє за його гру. Але він не залишає Харків. Відтепер Папа буде відповідати за спортивний вектор футбольного клубу Металіст. Папа Гуйє — новий спортивний директор Металіста", – прокоментував призначення Ярославський.

Нагадаємо, після 15-ти турів Першої ліги Металіст впевнено лідирує у турнірній таблиці.

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