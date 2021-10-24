Україна, Перша ліга, 15-й тур

Ужгород – Олімпік – 1:3

Голи: Ряшко, 19 (пен.) – Білий, 13 (пен.), Новіков, 79, Яловенко, 81

Металіст – Поділля – 3:0

Голи: Ріаскос, 19, Федорів, 79, Сарапій, 89 (пен.)

Вилучення: Вермієнко, 45 (п)

Перша ліга: Краматорськ у матчі з нереалізованим пенальті впевнено здолав Ниву Т і здобув другу перемогу поспіль

Ужгород після несподіваної перемоги над Альянсом не зумів продовжити сворю тріумфальну серію навіть до двох матчів. Олімпік впевнено переграв на виїзді закарпатців. Команди обмінялись голами з пенальті, а після перерви гравці донецького клубу ще двічі відзначились у воротах суперників. Ужгород залишився на дні таблиці, Олімпік піднявся на 5-ту сходинку.

Металіст продовжив свою переможну ходу після осічки з Агробізнесом. Харків'яни у рідних стінах не помітили Поділля. У гостей з Хмельницького і до матчу було небагато шансів, але наприкінці першого тайму вони ще й залишились у меншості. Металіст відвантажив супернику три м'ячі без відповіді та зміцнив своє лідерство. Поділля розташувалось на 10-му місці.

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