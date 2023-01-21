Брентфорд B зустрівся у товариській грі з Хаддерсфілдом. Перемогу святкували останні з рахунком 3:2, але у складі Брентфорда B черговим м'ячем відзначився Ярмолюк – вже втретє поспіль.

Ярмолюк забив за Брентфорд у другому матчі поспіль

Окрім цього, клуб опублікував попередні два голи Єгора. В грі з Астон Віллою B українець перехопив м'яч після невдалої передачі голкіпера суперників, вискочив віч-на-віч та пробив поміж ніг.

Також українець відзначився забитим м'ячем у ворота Монако у схожій манері – хавбек зробив перехоплення та точно пробив у кут воріт.

Мудрик блискуче дебютував за Челсі у матчі проти Ліверпуля на виїзді – українець перевернув гру і творив моменти