Атакувальний півзахисник молодіжної збірної України Єгор Ярмолюк чудово виступає за другу команду "бджіл".

13 січня українець відзначився голом у воротах дубля Астон Вілли. 5 днями пізніше Єгор записав до свого активу ще одну результативну передачу.

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Сьогодні Брентфорд В провів товариський матч із однолітками з Монако. 18-річний українець забив у першому таймі, а "бджоли" у підсумку перемогли із рахунком 4:1. Голами ще відзначились Олакігбе (дубль) й Тревітт.

Нагадаємо, Ярмолюк перебрався в Англію влітку, Брентфорд заплатив за нього 1,5 млн євро. Талант вже встиг дебютувати за першу команду у Кубку англійської ліги.

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