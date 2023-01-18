Ярмолюк забив за Брентфорд у другому матчі поспіль
Атакувальний півзахисник молодіжної збірної України Єгор Ярмолюк чудово виступає за другу команду "бджіл".
13 січня українець відзначився голом у воротах дубля Астон Вілли. 5 днями пізніше Єгор записав до свого активу ще одну результативну передачу.
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Сьогодні Брентфорд В провів товариський матч із однолітками з Монако. 18-річний українець забив у першому таймі, а "бджоли" у підсумку перемогли із рахунком 4:1. Голами ще відзначились Олакігбе (дубль) й Тревітт.
Нагадаємо, Ярмолюк перебрався в Англію влітку, Брентфорд заплатив за нього 1,5 млн євро. Талант вже встиг дебютувати за першу команду у Кубку англійської ліги.
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