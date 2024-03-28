"Цю машину я купив в Україні. Бо коли я придбав авто в Британії, то не зміг отримати страхування для нього. Це була BMW M5 (ціна в Британії стартує від 110 тисяч фунтів – прим. Футбол 24).

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Ось чому я цю купував з України. Просто не міг отримати страхування. Ту BMW довелося продати", – зізнався 20-річний Ярмолюк у сюжеті прес-служби Брентфорда. Тут українець з'явився на дещо скромнішій BMW – М4, ціна якої стартує з 90 тисяч фунтів.

За неофіційними даними, річна зарплата Ярмолюка у Брентфорді складає 260 тисяч фунтів. У нинішньому сезоні хавбек провів за "бджіл" 21 матч, результативними діями не відзначався.

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