"Эту машину я купил в Украине. Потому что когда я приобрел авто в Британии, то не смог получить страховку для него. Это была BMW M5 (цена в Британии стартует от 110 тысяч фунтов – прим. Футбол 24).

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Вот почему я эту покупал из Украины. Просто не мог получить страховку. Ту BMW пришлось продать", – признался 20-летний Ярмолюк в сюжете пресс-службы Брентфорда. Здесь украинец появился на несколько более скромной BMW – М4, цена которой стартует с 90 тысяч фунтов.

По неофициальным данным, годовая зарплата Ярмолюка в Брентфорде составляет 260 тысяч фунтов. В нынешнем сезоне хавбек провел за "пчел" 21 матч, результативными действиями не отличался.

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