Єгор Ярмолюк після солідного виступу проти Манчестер Юнайтед зберіг місце у старті, святкуючи невеликий ювілей (20 матчів в АПЛ). Брентфорд хотів перервати свою неприємну серію – жодної перемоги і всього 2 очки в останніх 7 турах. "Бджоли" приймали нестабільний Брайтон під керівництвом Роберто Де Дзербі.

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Перший тайм можна було приймати замість снодійного. Брайтон більше володів м'ячем, але Ярмолюк і компанія легко давали собі раду. Єдиний реальний момент на 32-й хвилині створив Тоуні. Форвард збірної Англії вивалився на побачення з Вербрюггеном, проте неробочою лівою кволо покотив у руки кіперу Брайтона.

На останніх секундах VAR добряче налякав Брентфорд. Польового арбітра Енді Медлі покликали передивитись на повторі боротьбу Данка і Вісса на подачі кутового. Хлопці справді дуже хотіли розірвати футболки один одному, але це бажання було обопільним – пенальті у ворота господарів не буде.

Ніякого прориву видовищності не сталося і після відпочинку. На жаль, Ярмолюк також розчинився у цій "сірості". 20-річний українець провів посередній перший тайм, а в дебюті другого припустився кількох індивідуальних помилок. На 64-й хвилині Єгор став "жертвою" першої заміни Томаса Франка.

Якщо хтось вимкнув трансляцію на цьому моменті, то не втратив абсолютно нічого. Бетонні нулі на табло залишилися до фінального свистка одного з найгірших матчів сезону АПЛ. Брентфорд продовжив безвиграшну серію, але бодай збільшив відрив від зони вильоту до 6 очок. Брайтон сидить на дев'ятій сходинці і з таким натхненням навряд втрутиться у боротьбу за єврокубки.

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