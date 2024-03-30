Манчестер Юнайтед та Брентфорд зіграють свій поєдинок 30-го туру АПЛ сьогодні, 30 березня 2024, а Єгор Ярмолюк опинився у стартовому складі на матч з "червоними дияволами".

Єгор Ярмолюк вперше з 2 грудня 2023 року вийшов у стартовому складі Брентфорда на поєдинок АПЛ. Українець зіграє з перших хвилин проти Манчестер Юнайтед, поєдинок розпочнеться о 22:00. Гру можна переглянути наживо на Setanta Sports чи MEGOGO (за наявності підписки).

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Стартовий склад Брентфорда: Флеккен – Расмуссен, Занка, Айєр, Коллінз, Льюїс-Поттер – Ярмолюк, Єнсен, Янельт – Тоуні, Вісса.

Стартовий склад Манчестер Юнайтед: Онана – Ван-Біссака, Варан, Ліндельоф, Далот – Мактомінай, Майну – Гарначо, Фернандеш, Рашфорд – Хьойлунд.